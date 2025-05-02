Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Омана. Главной темой разговора стало укрепление сотрудничества между регионом и Оманом.

До этого Минниханов принимал участие во встрече президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом, который приезжал в Москву 22 апреля с официальным визитом.

Во время беседы договорились, что делегация Омана примет участие в KazanForum. Обе стороны подчеркнули важность бизнес-обменов для налаживания партнёрских связей и запуска совместных проектов.

Также стороны решили проработать возможность назначения почётного консула Омана в Казани и открытия представительства Татарстана в столице Омана — Маскате.