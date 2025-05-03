В Татарстане в начале мая будет до +20 градусов и сильный ветер
Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер — юго-западный, 6–11 м/с, днём возможны порывы до 15–17 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 °C, днём потеплеет до +15…+20 °C. В отдельных местах ночью и утром возможен туман.
МЧС предупреждает: при сильном ветре избегайте укрытий под рекламными щитами, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередачи — это может быть опасно.
По данным Гидрометцентра Татарстана, в майские праздники регион будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Ожидаются дожди, ночью возможны заморозки, днём останется плюсовая температура.
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