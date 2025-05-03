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В Татарстане в начале мая будет до +20 градусов и сильный ветер

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Завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер — юго-западный, 6–11 м/с, днём возможны порывы до 15–17 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 °C, днём потеплеет до +15…+20 °C. В отдельных местах ночью и утром возможен туман.

МЧС предупреждает: при сильном ветре избегайте укрытий под рекламными щитами, деревьями, дорожными знаками и линиями электропередачи — это может быть опасно.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в майские праздники регион будет находиться под влиянием атлантических циклонов. Ожидаются дожди, ночью возможны заморозки, днём останется плюсовая температура.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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