В это трудно поверить: топ-7 автомобилей на вторичке по цене ниже 500 тысяч рублей

На российском вторичном автомобильном рынке сохраняется уникальная возможность приобретения иномарок по ценам, которые кажутся сказочно доступными. Всего за 500 тысяч рублей можно стать владельцем автомобилей, которые не только служат средством передвижения, но и открывают новые горизонты комфорта и стиля.

Рассмотрим, какие авто можно приобрести за эту сумму и какие особенности несет каждая модель.

Kia Sportage — надежность на каждый день

Kia Sportage второго поколения остается популярным выбором благодаря своей надежности и функциональности. Модели 2005 и 2006 годов, с пробегом свыше 300 тысяч километров, предлагаются с дизельным двигателем и полным приводом, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет универсальный и выносливый автомобиль.

Skoda Yeti — чешское качество с простором для приключений

Skoda Yeti выделяется своей универсальностью и простором. Модели 2012-2013 годов, хотя и требуют некоторого увеличения бюджета, представляют собой отличный баланс между ценой и возможностями. Однако потенциальным покупателям стоит учитывать возможные расходы на ремонт климатической системы и другие характерные для использования недостатки.

Ford Focus — эффективность и доступность

Ford Focus зарекомендовал себя как один из наиболее практичных выборов на рынке благодаря своей надежности и доступной цене. Хетчбэки 2007-2010 годов выпуска укладываются в бюджет 450-500 тыс. рублей и идеально подходят для тех, кто ищет экономичный и маневренный автомобиль.

Mitsubishi Lancer — стильный и бюджетный седан

Mitsubishi Lancer продолжает привлекать покупателей, предпочитающих японское качество и стиль. Седаны, выпущенные после 2007 года с пробегом около 150 тысяч километров, можно приобрести за указанную сумму, получив надежное и приятное в управлении авто.

Datsun on-DO — бюджетный новичок на рынке

Datsun on-DO, прекративший продажи в 2020 году, остается доступным вариантом для тех, кто ищет современный и экономичный автомобиль. Седаны 2019 года выпуска с пробегом до 80 тысяч километров предлагают хорошее соотношение цены и качества.

Renault Duster и BMW 5-Series — от практичности к роскоши

Renault Duster и BMW 5-Series демонстрируют разнообразие вторичного рынка: от практичного вседорожника до роскошного седана. Duster предлагает функциональность и надежность, в то время как BMW добавляет изысканность и стиль в повседневную жизнь своих владельцев.

Этот обзор показывает, что даже с ограниченным бюджетом можно найти автомобиль, который будет радовать своими характеристиками и возможностями. Все, что нужно — это тщательный выбор и внимание к деталям при покупке, сообщает autonews.ru.