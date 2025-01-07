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· 16+ · Алина Алмакаева

В это очень трудно поверить: топ-5 автомобилей на вторичке по цене ниже 500 тысяч рублей

Несмотря на рост цен на автомобили, на вторично...

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Несмотря на рост цен на автомобили, на вторичном рынке России все еще можно найти иномарки по цене до 500 тысяч рублей. Конечно, это будут автомобили с пробегом, возрастом и особенностями эксплуатации. Однако для тех, кто ищет доступные модели, некоторые варианты могут оказаться интересными. Мы расскажем о пяти автомобилях, которые вписываются в этот бюджет.

1. Kia Sportage

За 500 тысяч рублей можно приобрести кроссовер Kia Sportage второго поколения (выпускался с 2004 года). Такие автомобили обычно имеют внушительный пробег — более 300 тысяч км — и требуют вложений после покупки. Например, модели 2005–2006 годов с дизельным мотором и полным приводом можно найти как в автосалонах, так и у частных продавцов.

2. Skoda Yeti

Этот чешский кроссовер потребует немного увеличить бюджет — до 530–550 тысяч рублей. За эту сумму можно найти дорестайлинговую версию 2012–2013 годов с механической коробкой передач. Однако пробег также будет значительным — более 300 тысяч км, а среди распространенных проблем — дефекты климат-контроля, потертости на руле, а также неисправности топливной системы.

3. Ford Focus

Хетчбэк Ford Focus долгое время оставался одним из самых популярных на вторичном рынке. За 450–500 тысяч рублей можно найти модель 2007–2010 годов с пробегом до 300 тысяч км и механической коробкой передач. Однако рынок таких автомобилей постепенно сокращается, поэтому выбор становится ограниченнее.

4. Mitsubishi Lancer

Легендарный японский седан Mitsubishi Lancer также доступен в пределах 500 тысяч рублей. Однако это будут модели 2007 года и старше, с пробегом от 150 тысяч км. Часто такие автомобили оснащены 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Стоит учитывать возраст автомобиля и возможные дополнительные расходы.

5. Datsun on-DO

Этот седан — один из самых современных вариантов в данной ценовой категории. За 500 тысяч рублей можно найти автомобиль 2019 года выпуска с пробегом 65–80 тысяч км. Datsun on-DO оснащается 1,6-литровым двигателем (87 л.с.) и механической коробкой передач. Такие машины обычно находятся в хорошем состоянии благодаря небольшому пробегу.

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