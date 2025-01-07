В это очень трудно поверить: топ-5 автомобилей на вторичке по цене ниже 500 тысяч рублей
Несмотря на рост цен на автомобили, на вторичном рынке России все еще можно найти иномарки по цене до 500 тысяч рублей. Конечно, это будут автомобили с пробегом, возрастом и особенностями эксплуатации. Однако для тех, кто ищет доступные модели, некоторые варианты могут оказаться интересными. Мы расскажем о пяти автомобилях, которые вписываются в этот бюджет.
1. Kia Sportage
За 500 тысяч рублей можно приобрести кроссовер Kia Sportage второго поколения (выпускался с 2004 года). Такие автомобили обычно имеют внушительный пробег — более 300 тысяч км — и требуют вложений после покупки. Например, модели 2005–2006 годов с дизельным мотором и полным приводом можно найти как в автосалонах, так и у частных продавцов.
2. Skoda Yeti
Этот чешский кроссовер потребует немного увеличить бюджет — до 530–550 тысяч рублей. За эту сумму можно найти дорестайлинговую версию 2012–2013 годов с механической коробкой передач. Однако пробег также будет значительным — более 300 тысяч км, а среди распространенных проблем — дефекты климат-контроля, потертости на руле, а также неисправности топливной системы.
3. Ford Focus
Хетчбэк Ford Focus долгое время оставался одним из самых популярных на вторичном рынке. За 450–500 тысяч рублей можно найти модель 2007–2010 годов с пробегом до 300 тысяч км и механической коробкой передач. Однако рынок таких автомобилей постепенно сокращается, поэтому выбор становится ограниченнее.
4. Mitsubishi Lancer
Легендарный японский седан Mitsubishi Lancer также доступен в пределах 500 тысяч рублей. Однако это будут модели 2007 года и старше, с пробегом от 150 тысяч км. Часто такие автомобили оснащены 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач. Стоит учитывать возраст автомобиля и возможные дополнительные расходы.
5. Datsun on-DO
Этот седан — один из самых современных вариантов в данной ценовой категории. За 500 тысяч рублей можно найти автомобиль 2019 года выпуска с пробегом 65–80 тысяч км. Datsun on-DO оснащается 1,6-литровым двигателем (87 л.с.) и механической коробкой передач. Такие машины обычно находятся в хорошем состоянии благодаря небольшому пробегу.
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