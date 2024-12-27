В январе 2025 будет три доплаты к пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

В январе нового года пожилые люди смогут порадоваться приятным изменениям: пенсионеров ожидают сразу три дополнительные выплаты.

Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с изданием PRIMPRESS. Нововведения коснутся нескольких групп пенсионеров, включая тех, кто недавно прекратил трудовую деятельность.

Ускоренные доплаты для завершивших работу пенсионеров

Ранее пенсионеры, завершившие трудовую карьеру, могли получить индексацию пенсии только спустя три месяца после увольнения. Сейчас этот процесс значительно ускорен.

«Социальный фонд теперь оперативно получает данные от работодателей об увольнении пенсионеров. Спустя всего месяц после подтверждения информации принимается решение, и средства перечисляются на счет», — объяснил Власов.

Таким образом, уже в январе доплаты смогут получить пенсионеры, прекратившие работать в ноябре.

Индексация и дополнительные социальные выплаты

Для тех, кто получает минимальные пенсии, в январе предусмотрены сразу две формы поддержки:

Индексация пенсий, которая в 2024 году составит 7,3%.

Социальная доплата, размер которой также увеличен, что ощутят многие пенсионеры.

Кого затронут изменения?

Дополнительные выплаты смогут получить:

пенсионеры, завершившие трудовую деятельность к концу 2024 года;

получатели минимальных пенсий, для которых важна каждая прибавка;

граждане, имеющие право на социальные доплаты.

Новый порядок начислений не только сокращает время ожидания, но и делает процесс более прозрачным, что особенно важно для пожилых людей.