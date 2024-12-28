Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

С наступлением нового года многие пенсионеры см...

ldpr.ru

Подписаться в Telegram

С наступлением нового года многие пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Власов рассказал о трёх доплатах, которые будут начислены пожилым гражданам уже в январе.

Приятные изменения коснутся нескольких категорий пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Доплата для недавно уволившихся пенсионеров

Одной из ключевых новостей стала ускоренная процедура пересчёта пенсии для тех, кто завершил трудовую деятельность. Ранее пенсионерам, уволившимся с работы, приходилось ждать до трёх месяцев, чтобы получить пенсию с учётом пропущенных индексаций. Однако теперь этот процесс значительно упростился.

«Ранее перерасчёт начинали только на четвёртый месяц после увольнения. Теперь Социальный фонд практически сразу получает информацию от работодателя о завершении трудового договора. На принятие решения уходит около месяца, и уже в январе пенсионеры, прекратившие работать в ноябре, смогут получить положенную доплату», — пояснил Сергей Власов.

Две дополнительные выплаты для минимальных пенсий

Ещё одна приятная новость касается пенсионеров, чьи выплаты находятся на минимальном уровне. Для них в январе предусмотрены сразу две надбавки:

  • Индексация пенсий. В этом году она составит 7,3%, что увеличит размеры выплат для большинства граждан.
  • Социальная доплата. Эта выплата положена тем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, и её размер также будет увеличен.

Кого ждёт дополнительная поддержка?

  • Пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в ноябре, смогут получить выплаты с учётом всех накопившихся индексаций.
  • Граждане, получающие минимальные пенсии, получат сразу два повышения — индексацию и перерасчёт социальной доплаты.

Все категории пенсионеров ощутят увеличение выплат за счёт ежегодной индексации.

Как узнать о новых суммах?

Социальный фонд самостоятельно пересчитает пенсии, и дополнительные суммы будут автоматически начислены на счета получателей. Проверить поступления можно будет через портал Госуслуг или в личном кабинете пенсионера.

Начало 2024 года принесёт пенсионерам приятные финансовые изменения. Ускорение перерасчёта для уволившихся граждан, а также индексация и социальные доплаты для получателей минимальных пенсий позволят улучшить материальное положение пожилых людей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани

почему заводятся клопы в квартире

Новости Казани

18 часов назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Интересное в Казани

3 дня назад

“Одна лишняя вечеринка может обернуться запоем”: психиатр из Казани показала грань, где Новый год становится проблемой

логомассаж в Краснодаре

Новости Казани

18 часов назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

день назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанца отправили в СИЗО после стрельбы в фитнес-клубе Набережных Челнов

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт
Новости Казани
4 часа назад

В Казани открылась самая большая поликлиника в «Салават Купере»

Жители жилого комплекса «Салават Купере» стали ...

Новости Татарстана

49 минут назад

Усадьбу Валиуллы Бакирова XIX века отреставрируют

Новости России

день назад

ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане запланирована приватизация пяти акционерных обществ в 2025 году

Новости Татарстана

час назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году
В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиар...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане госдолг сократился на 11,7 миллиарда рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

Метеоролог из КФУ рассказал, ждать ли Татарстану морозов на Рождество

Новости Татарстана

2 часа назад

В Набережных Челнах предложили увековечить память Леонида Брежнева

Новости Татарстана

17 часов назад

Российский фондовый рынок в 2025 году: аналитики прогнозируют впечатляющий рост
Когда оливье уже не лезет: что спасет январские...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда оливье уже не лезет: что спасет январские вечера казанцев от скучных ужинов