В январе 2025 будет сразу три доплаты к пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

С наступлением нового года многие пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные выплаты. Эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Власов рассказал о трёх доплатах, которые будут начислены пожилым гражданам уже в январе.

Приятные изменения коснутся нескольких категорий пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Доплата для недавно уволившихся пенсионеров

Одной из ключевых новостей стала ускоренная процедура пересчёта пенсии для тех, кто завершил трудовую деятельность. Ранее пенсионерам, уволившимся с работы, приходилось ждать до трёх месяцев, чтобы получить пенсию с учётом пропущенных индексаций. Однако теперь этот процесс значительно упростился.

«Ранее перерасчёт начинали только на четвёртый месяц после увольнения. Теперь Социальный фонд практически сразу получает информацию от работодателя о завершении трудового договора. На принятие решения уходит около месяца, и уже в январе пенсионеры, прекратившие работать в ноябре, смогут получить положенную доплату», — пояснил Сергей Власов.

Две дополнительные выплаты для минимальных пенсий

Ещё одна приятная новость касается пенсионеров, чьи выплаты находятся на минимальном уровне. Для них в январе предусмотрены сразу две надбавки:

Индексация пенсий. В этом году она составит 7,3%, что увеличит размеры выплат для большинства граждан.

Социальная доплата. Эта выплата положена тем, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, и её размер также будет увеличен.

Кого ждёт дополнительная поддержка?

Пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в ноябре, смогут получить выплаты с учётом всех накопившихся индексаций.

Граждане, получающие минимальные пенсии, получат сразу два повышения — индексацию и перерасчёт социальной доплаты.

Все категории пенсионеров ощутят увеличение выплат за счёт ежегодной индексации.

Как узнать о новых суммах?

Социальный фонд самостоятельно пересчитает пенсии, и дополнительные суммы будут автоматически начислены на счета получателей. Проверить поступления можно будет через портал Госуслуг или в личном кабинете пенсионера.

Начало 2024 года принесёт пенсионерам приятные финансовые изменения. Ускорение перерасчёта для уволившихся граждан, а также индексация и социальные доплаты для получателей минимальных пенсий позволят улучшить материальное положение пожилых людей.