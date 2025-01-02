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В январе 2025 будет сразу 3 доплаты к пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

С наступлением нового года пожилых граждан Росс...

9111.ru

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С наступлением нового года пожилых граждан России ждут хорошие новости. В январе 2025 года некоторые категории пенсионеров смогут получить сразу три дополнительных выплаты к своей пенсии.

Эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Власов поделился подробностями о том, как и кому будут начислены эти средства, сообщает PRIMPRESS.

Кто получит доплаты?

Сразу несколько категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличенные суммы в январе:

Уволившиеся пенсионеры. Те, кто завершил трудовую деятельность в ноябре 2024 года, уже в январе получат пенсию с учётом всех пропущенных индексаций. Ранее ожидание составляло до трёх месяцев, но теперь этот процесс стал значительно быстрее. Социальный фонд оперативно получает данные от работодателей, а начисления поступают уже спустя месяц.

Получатели минимальных пенсий. Для этой категории граждан предусмотрены сразу две доплаты:

  • Индексация пенсий на 7,3%, что станет приятным подспорьем в условиях роста цен.
  • Социальная доплата к пенсии, которая также увеличилась в новом году.

Как будут начисляться доплаты?

Сергей Власов отметил, что новые технологии сделали процесс начисления более оперативным. Если раньше пенсионеру, уволившемуся с работы, приходилось ждать четыре месяца, чтобы увидеть изменения в сумме пенсии, то теперь этот срок сокращён. Социальный фонд узнаёт об увольнении практически сразу и приступает к пересмотру выплат в течение одного месяца.

Чего ожидать в январе?

Для тех, кто ушёл с работы в ноябре, январская пенсия будет пересчитана с учётом пропущенных индексаций. Это значит, что сумма станет заметно больше, что особенно актуально для пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в конце года.

Получатели минимальных пенсий также увидят прирост, благодаря увеличению индексации и социальной доплаты.

Пенсионерам стоит внимательно следить за изменениями в своих выплатах и обращаться за консультацией, если новые суммы не будут начислены вовремя. Эти изменения демонстрируют, что процесс становится более прозрачным и оперативным, что особенно важно для пожилых граждан.

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