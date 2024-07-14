В 2024 и в 2025 году пенсий не ждите. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены пойти работать

Реформа пенсионной системы, начатая в России в 2019 году, значительно повлияла на трудовой рынок. Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова недавно объявила, что благодаря этим изменениям ожидается создание около 2,7 миллиона новых рабочих мест. Это предоставляет новые возможности для граждан, приближающихся к пенсионному возрасту и уже достигших его, среди которых примерно 60% продолжают активно трудиться.



В контексте этих пенсионных реформ Голикова подчеркнула необходимость внедрения образовательных инициатив, предназначенных для пожилых людей. Основная задача таких программ — наиболее полно раскрыть и эффективно использовать профессиональный потенциал пожилого населения в течение всей их карьеры. Эти меры не только помогут поддерживать участие пожилых людей в трудовой деятельности, но и способствуют их успешной адаптации к динамично изменяющемуся технологическому ландшафту.



Особое внимание стоит уделить тому, что участие граждан в возрастной категории от 40 до 54 лет в трудовой деятельности достигло рекордных 93% к концу 2023 года. Это подчеркивает успешную адаптацию населения к новым экономическим условиям и отражает общий тренд на продление профессиональной активности.



Постепенное повышение пенсионного возраста, которое предусматривает увеличение до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, представляет собой важную часть стратегии по укреплению экономической стабильности России. Помимо увеличения числа трудоустроенных, эта мера способствует оптимизации расходов на пенсионные выплаты и увеличению вклада активного населения в экономику страны.Эти изменения подчеркивают необходимость принятия новых подходов к управлению возрастной политикой и поддержке старшего поколения работников, что становится важной задачей для государственной политики на ближайшие годы.