Уже совсем скоро россияне будут по-новому платить за отопление – вот что изменится

В 2025 году в России вступят в силу изменения, коренным образом переформатирующие систему коммунальных платежей.

Основываясь на данных от юриста Ирины Сиваковой, эти изменения в первую очередь касаются методики расчета оплаты за отопление и другие коммунальные услуги, связанные с обслуживанием общедомового имущества.

Пересмотр размеров жилых площадей

Ключевой момент реформы – изменение определения «общей площади жилого помещения» в Жилищном кодексе РФ. Балконы и лоджии, которые ранее учитывались в общей площади и влияли на размер коммунальных платежей, теперь будут исключены из этих расчетов. Это предполагается как мера для достижения более точной оценки оплаты услуг.

Точность данных и ЕГРН

С изменениями, начиная с 2025 года, в качестве основного источника сведений о площади помещений будет выступать Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это нововведение направлено на повышение точности данных и, как следствие, на снижение ошибок в платежных документах.

Новая методика расчета за отопление

Внедряются также изменения в способы расчета оплаты за отопление при поломке общедомового теплового счетчика. Вместо текущих показаний счетчика будет использоваться среднемесячный объем потребления за предыдущий год, что обеспечит более стабильные и предсказуемые расчеты.

Социальные и экономические аспекты

Эти изменения не просто упростят систему расчетов, но и потенциально снизят финансовую нагрузку на семьи, особенно проживающие в регионах с холодным климатом, где отопление играет значительную роль в структуре коммунальных платежей.

Предстоящие изменения в коммунальных платежах являются ответом на давние запросы граждан о справедливости и точности расчетов. Внедрение этих мер предвещает новую эпоху в жилищной политике России, стремясь к созданию более честной и прозрачной системы обслуживания жилфонда.