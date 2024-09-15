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Уже с завтрашнего дня: YouTube осчастливил всех россиян приятной новостью

YouTube, популярный видеохостинг, в преддверии ...

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YouTube, популярный видеохостинг, в преддверии нового этапа своего присутствия в России, анонсирует серию обновлений, направленных на улучшение пользовательского опыта. Нововведения станут доступными уже завтра, обещая российским пользователям больше комфорта и возможностей при взаимодействии с платформой.

Не смотря на присутствие определённых технических ограничений, которые могли сказываться на скорости загрузки контента на различных устройствах, YouTube продолжает активно развиваться и адаптироваться к нуждам российской аудитории, не планируя уходить с российского рынка.

Одним из самых заметных обновлений является введение функции обмена видео через QR-коды. Теперь, для того чтобы поделиться любимым видео, пользователи могут просто сгенерировать QR-код прямо в мобильном приложении YouTube и отправить его знакомым. Процесс делится на несколько простых шагов: необходимо открыть страницу видео, нажать на иконку в виде трёх точек для доступа к дополнительным функциям и выбрать опцию «Поделиться через QR-код». Полученный код можно сохранить в галерее устройства.

Дополнительные функции, такие как блокировка экрана во время просмотра видео для предотвращения случайных нажатий и ночной таймер, который автоматически остановит воспроизведение, если пользователь уснёт, также станут приятным сюрпризом для многих. Эти инновации направлены на создание более удобной и интуитивно понятной среды для всех пользователей платформы в России.

По словам представителей YouTube, все эти обновления были разработаны с учётом пожеланий и комментариев от самых активных пользователей сервиса, что делает предстоящее обновление особенно значимым для российской аудитории.

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