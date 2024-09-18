Уже с завтрашнего дня: видеохостинг YouTube обрадовал всех россиян приятными новостями

YouTube, популярная платформа видеохостинга, объявила о запуске ряда улучшений для пользователей в России.

Несмотря на технические ограничения и не полную скорость загрузки в некоторых регионах, компания стремится улучшить пользовательский опыт и комфорт. Новые функции, которые станут доступны уже с завтрашнего дня, включают возможность делиться видео через QR-коды, блокировку экрана во время просмотра и ночной таймер, который автоматически остановит воспроизведение видео.

Новая функция обмена через QR-коды

Одним из значительных обновлений является внедрение функции обмена видео с помощью QR-кодов. Это позволяет пользователям легко и быстро делиться любимыми видео с друзьями или близкими. Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно открыть видео в мобильном приложении YouTube, кликнуть на иконку с тремя точками для доступа к меню и выбрать опцию «Поделиться», а затем — «QR-код». Сгенерированный код можно сохранить или сразу отправить адресату.

Блокировка экрана и ночной таймер для удобства просмотра

YouTube также добавил функцию блокировки экрана, чтобы пользователи могли смотреть видео без случайных нажатий, что особенно актуально при использовании устройства в движении или на улице. Дополнительно, сервис вводит ночной таймер, который автоматически останавливает воспроизведение видео в заданное время, предотвращая ненужное потребление энергии и интернет-трафика в случае, если пользователь заснул.

Поддержка платформы в России

Компания подчеркивает, что, несмотря на ограниченную скорость загрузки в некоторых случаях, YouTube не планирует уходить с российского рынка и продолжит предоставлять свои услуги российским пользователям. Эти изменения являются частью общих усилий по улучшению сервиса и поддержке своей аудитории в России.

Важность улучшений

Нововведения от YouTube призваны улучшить пользовательский опыт, сделав просмотр видео более удобным и приятным. Особенно важно, что компания продолжает работу в условиях ограничений, демонстрируя свою приверженность предоставлению качественных и комфортных услуг своим пользователям. Начиная с завтрашнего дня, российские пользователи смогут оценить все преимущества обновленного сервиса.

Эти улучшения демонстрируют стремление YouTube к инновациям и удовлетворению потребностей своих пользователей, несмотря на возможные технические и регуляторные сложности.

