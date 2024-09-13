АО «Транснефть - Прикамье» выпустило молодь стерляди в водохранилища регионов

АО «Транснефть – Прикамье» провело мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в трех регионах.

Специалисты компании совместно с представителями надзорных ведомств выпустили в акватории Куйбышевского, Нижнекамского и Волгоградского водохранилищ более 3,7 млн мальков стерляди навеской 3 г каждый. Компенсационные мероприятия проведены на территории Республики Татарстан, Саратовской и Ульяновской областей.

Ценная рыба семейства осетровых была выращена по заказу предприятия. Учитывая факторы, обеспечивающие высокую выживаемость мальков, места выпуска молоди и ее количество определили специалисты Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства. Перед выпуском в водную среду представители ведомства подтвердили удовлетворительное состояние мальков.

Предприятие уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также соответствию высоким стандартам экологической безопасности. Экологические компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся ежегодно в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть».

Индустриальный выпуск молоди способствует восстановлению популяции ценных пород рыб в акватории регионов деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Всего за период с 2020 по 2024 годы водохранилища и реки по инициативе компании пополнили более 5 млн мальков ценных промысловых рыб.