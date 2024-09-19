В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

22 сентября 2024 года, в региональгной столице Республике Татарстан с 8 до 11 утра будут перекрыты сразу несколько улиц. Причина ограничений - проведение Казанского полумарафона в воскресенье.

Ограничения коснутся части территории Ленинской дамбы, ул. Сибгата Хакима, Чистопольской, Подлужной, а также участка около стадиона «Ак Барс Арена» и моста Миллениум.

Напомним, на марафоне в воскресенье участников забега ожидает целых 3 дистанции – полумарафон, 10 километров и 3 километра. Схема.

Ранее мы писали о том, что в Казани 22 сентября в парке Горького проведут экологический выходной.

Работы организованы по программе «Твои зеленые привычки» компании «Казаньоргсинтез». Вход абсолютно свободный.

Известно, что сам участок поделят сразу на несколько зон, где состоятся экологические уроки и различные мастер-классы.