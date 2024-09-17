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В Казани кран-мапулятор запел окно автобуса, есть потерпевшие

Пострадавшие находятся на газоне

"Казань на максималках"

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Пару минут назад на пр. Победы на съезде с Оренбургского тракта в Казани толкнулись общественный транспорт и кран-мапулятор. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках".

Свидетели дорожного происшествия сообщили, что второй транспорт зацепил своим кузовом окно автобуса, есть потерпевшие. Пострадавшие находятся на газоне. Выяснилось, что 4 пассажира автобуса оказались в больнице.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах Татарстана появились машины без водителей, однако ездить они пока не научились.

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