В Казани 22 сентября в парке Горького проведут эковыходной

В региональной столице Республики Татарстан в конце текущей недели специалисты организуют эковыходной. Все пройдет 22 сентября 2024 года, в парке имени Горького. Время мероприятий - с 11:00 до 14:30. Известно, что сам участок поделят сразу на несколько зон, где состоятся экологические уроки и различные мастер-классы.

Работы организованы по программе «Твои зеленые привычки» компании «Казаньоргсинтез». Вход абсолютно свободный.

Ранее мы писали о том, что мэр города Ильсур Метшин осмотрел 20 новых автобусов НЕФАЗ с камерами и кондиционерами.

Первая группа транспортов пришла на базу «ПАТП №2». В настоящее время ее готовят к работе. Новые низкопольные общественные средства передвижения, которые вмещают в себя 96 человек, будут курсировать по городу с кондиционерами.

Кроме того, у этих автобусов низкий расход бензина.