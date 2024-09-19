Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения

На саммите БРИКС в региональной столице Татарстана власти могут принять судьбоносные решения. Об этом ProGorodChelny рассказала член комитета Государственной думы Мария Бутина.

Специалист сообщила, что Россия - один из главных игроков БРИКС, и от саммита в РФ ждут приятия довольно серьезных решений.

Как отметила Бутина, по части принятия политрешений в БРИКС наша страна - драйвер объединения.

Депутат сообщила, что необходимо вспомнить и о сотрудничестве государств в сфере безопасности, противодействию терроризму и укреплению независимости. На примере России другие страны накапливают и свой опыт, а также законодательство в такой важной для государства области.

Напомним, саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления.