Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании

Специалисты советуют людям уточнять сведения о ...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Сотрудники аэропорта в Казани сообщили о том, что с 21 по 25 октября 2024 года, пассажирам следует быть более внимательными к вероятным изменениям в расписании перелетов. Причина - проведение саммита БРИКС.

В учреждение заявили о том, что расписание немного поменяется. Специалисты советуют людям уточнять сведения о своих рейсах у авиационной компании.

Кроме того, из-за потенциальных изменений, пассажиров просят приезжать в аэропорт не меньше чем за 2-3 часа до вылета воздушного судна.

Номера: 8 (843) 267-88-07 и 8 (937) 617-91-99.

Ранее мы писали о том, что военнослужащий из Республики Татарстан не получал деньги за участие в спецоперации территории Украины. Причина — долги. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России.

Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства, но ничего не изменилось.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Важное в РТ

день назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

как закрыть вытяжку от тараканов

Лонгриды

17 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

2 дня назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

строительство склепа в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

день назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Казани

5 минут назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании

Интересное в Казани

день назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Казани

55 минут назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

час назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения
Задержали парня, который избил жену и с травмат...
Новости Татарстана
день назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Татарстана

час назад

Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 22 сентября в парке Горького проведут эковыходной

Новости Казани

4 часа назад

В метро Казани возобновили движение поездов после гибели женщины
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы
В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие