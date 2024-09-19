В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании

Сотрудники аэропорта в Казани сообщили о том, что с 21 по 25 октября 2024 года, пассажирам следует быть более внимательными к вероятным изменениям в расписании перелетов. Причина - проведение саммита БРИКС.

В учреждение заявили о том, что расписание немного поменяется. Специалисты советуют людям уточнять сведения о своих рейсах у авиационной компании.

Кроме того, из-за потенциальных изменений, пассажиров просят приезжать в аэропорт не меньше чем за 2-3 часа до вылета воздушного судна.

Номера: 8 (843) 267-88-07 и 8 (937) 617-91-99.

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