Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Охранник похитителей не увидел

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В ночь с 8 на 9 сентября 2024 года, в институт органической и физической химии им. Арбузова зашли 4 злоумышленника.

Воры якобы прекрасно понимали, в каких именно кабинетах есть сейфы, которые можно взломать и втащить оттуда денежные средства. Охранник похитителей не увидел. Сумма ущерба, которая была нанесена работникам и исследовательскому центру, пока не подсчитана.

Известно, что руководство исследовательского центра денежных средств не лишилось, в большей степени воровство коснулось заведующих лабораторий и руководителей отделов.

Ранее мы писали о том, что бывший министр образования по Республике Татарстан подозревается в получении еще одной взятки.

Во время заседания суда фигурант начал жаловаться на боли в области сердце. Судебная инстанция продлила его арест до 21 ноября текущего года.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Новости России

день назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

для борьбы с сорняками и борщевик

Новости Татарстана

8 часов назад

16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

уроки хоккея с шайбой для начинающих взрослых в Москве

Новости Казани

5 часов назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

22 часа назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Казани

день назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

Новости Казани

31 минуту назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Интересное в Казани

день назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

Новости Татарстана

час назад

Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19
Бывший минобр Татарстана подозревается в получе...
Новости Татарстана
час назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах появились машины без водителей

Новости Татарстана

6 часов назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости Казани

8 часов назад

На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей
Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: ...
Новости России
5 дней назад

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом
Елабужанин толкнул нового друга на забор кладби...
Новости Татарстана
6 часов назад

Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать