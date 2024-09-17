Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

В ночь с 8 на 9 сентября 2024 года, в институт органической и физической химии им. Арбузова зашли 4 злоумышленника.

Воры якобы прекрасно понимали, в каких именно кабинетах есть сейфы, которые можно взломать и втащить оттуда денежные средства. Охранник похитителей не увидел. Сумма ущерба, которая была нанесена работникам и исследовательскому центру, пока не подсчитана.

Известно, что руководство исследовательского центра денежных средств не лишилось, в большей степени воровство коснулось заведующих лабораторий и руководителей отделов.

Ранее мы писали о том, что бывший министр образования по Республике Татарстан подозревается в получении еще одной взятки.

Во время заседания суда фигурант начал жаловаться на боли в области сердце. Судебная инстанция продлила его арест до 21 ноября текущего года.