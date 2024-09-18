В Казани девушка упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

В Казани временно закрыта станция метро «Проспект Победы». Причина - девочка оказалась под электропоездом. На вид ей приблизительно 15 лет. К сожалению, школьница погибла. Об этом сообщили различные телеграм-каналы.

Пассажиров из метро попросили уйти. Из состава, который курсировал со станции «Дубравная» в сторону «горок», тоже вывели граждан.

Причина попадания ребенка на пути пока неизвестно. В настоящее время над выяснением обстоятельств работают сотрудник полиции.

В 11:12 появились новые сведения.

"На станции метро «Проспект Победы» на пути упала женщина. Сотрудники вывели женщину с путей, соблюдая все меры предосторожности. Вызвали карету скорой помощи. Детали происшествия и причины выясняются", - сообщили в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНСЕ".

Видео и другие подробности можно посмотреть в телеграм-канале "Злой Казанец | Жалобы Казань".