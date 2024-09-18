Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Ледовое шоу фигуристки Алины Загитовой не смогут показать на саммите БРИКС, который пройдет в региональной столице Татарстана уже в период с 22 по 24 октября 2024 года, однако имеется желание развивать шоу и тиражировать. Об этом рассказал минспорта по Республике Татарстан Владимир Леонов, пишет РИА Новости.

Не так давно олимпийская чемпионка сообщила, что она надеется, что глава региона Рустам Минниханов даст ей возможность показать свое шоу в ходе саммита БРИКС.

Министр рассказал, что Алина молодец, вот только из-за ограниченного времени показать программу Загитовой не получится.

Ранее мы писали о том, что министр спорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой.

Известно, что 23-летний сын министра в настоящее время учится в Барселоне и он наполовину татарин.