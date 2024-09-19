В метро Казани возобновили движение поездов после гибели женщины

2 казанские станции метро возобновили свою работу после чрезвычайного происшествия. Напомним, 18 сентября 2024 года, были закрыты в ходе проверок из-за смерти женщины на рельсах.

В МУП «Метроэлектротранс» рассказали, что движение на ст. «Проспект Победы» и «Дубравная» уже возобновлено. Проезд электропоездов осуществляется как и ранее.

Не так давно говорилось, что на ветке метро под поездом оказалась женщина. К сожалению, она умерла. Движение на 2 станциях специалисты закрыли на время расследования. Людей вывели на улицу. На месте случившегося специальные службы организовали проверку.