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В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Об этом рассказали в Государственной автомобиль...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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В РТ случилось сразу 2 жутких ДТП 17 сентября — на автодороге «Чистополь-Нижнекамск» умер водитель мопеда, а в Черемшанском районе насмерть был сбит 56-летний местный житель, который переходил проезжую часть. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Татарстана.

По информации ведомства, в Нижнекамском районе региона водитель мопеда не пропустил LADA Niva и влетел в нее. Как итог, водитель малого транспортного средства умер на месте дорожного происшествия.

Еще одно ДТП случилось в Черемшанском районе. Там 41-летний мужчина на автомобиле Hyundai сбил человека, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Он умер на месте.

В ГАИ отметили, что сейчас устанавливаются обстоятельства 2 аварий.

Ранее мы писали о том, что елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать.

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