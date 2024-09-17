Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Бывшего главу Актанышского района РТ Энгеля Фаттахова заподозрили в том, что он взял взятку от руководителя орагизации «Мастерстрой», пишет «Реальное время».

По информации следствия, в период с 2015 по 2017 год специалист получил более 2 миллионов рублей деньгами и еще 12 миллионов рублей в виде имущества и различных услуг в пользу агрофирмы «Чишма».

Кроме того, чиновник обвиняется в том, что он получил взятку от представителя компании «Спецстрой» на 21,8 млн рублей и руководителя «Теплосервиса» на 2,4 миллиона рублей.

Во время заседания суда фигурант начал жаловаться на боли в области сердце. Судебная инстанция продлила его арест до 21 ноября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид. Памятник находится в списке объектов культнаследия.