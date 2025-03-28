Уже с сегодняшнего дня: пенсионеры, пережившие супруга, могут напрочь лишиться наследства

После смерти одного из супругов, второй автоматически попадает в первую очередь наследников — наравне с детьми. Он имеет право претендовать не только на свою долю в совместно нажитом имуществе, но и на часть наследства, даже если в завещании его не указали.

Однако важно не затягивать с оформлением документов. Если вовремя не подать заявление нотариусу, можно лишиться права на наследство — даже если квартира или дом уже оформлены на оставшегося в живых супруга. В таком случае доля умершего может перейти государству.

Недвижимость, купленная в браке, считается общей. Поэтому у умершего остаётся своя часть, которую нужно правильно оформить. Чтобы сохранить свою долю, супруг должен в течение шести месяцев после смерти подать заявление о вступлении в наследство и зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Если квартира была записана только на умершего, переживший супруг всё равно имеет право на часть. Но без официального выделения доли он не сможет вернуть её даже через суд, если появится новый собственник. Конституционный суд уже рассматривал подобные дела — без регистрации права на долю супруг теряет возможность вернуть имущество.

Если завещание отсутствует, супруг получает наследство наравне с другими наследниками. Но даже при наличии завещания в пользу другого человека, часть имущества всё равно может остаться супругу — например, если он достиг предпенсионного возраста или имеет инвалидность.

Также важно помнить, что с наследством передаются и долги. Ответственность по ним ограничивается стоимостью унаследованного имущества. Чтобы избежать юридических ошибок и не потерять своё, лучше обратиться к юристу за консультацией, сообщает progorodsamara.ru.

