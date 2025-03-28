Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Уже с сегодняшнего дня: пенсионеры, пережившие супруга, могут напрочь лишиться наследства

Потеря супруга — тяжёлое испытание, но важно не...

uow.edu.au

Подписаться на Дзен.канал

После смерти одного из супругов, второй автоматически попадает в первую очередь наследников — наравне с детьми. Он имеет право претендовать не только на свою долю в совместно нажитом имуществе, но и на часть наследства, даже если в завещании его не указали.

Однако важно не затягивать с оформлением документов. Если вовремя не подать заявление нотариусу, можно лишиться права на наследство — даже если квартира или дом уже оформлены на оставшегося в живых супруга. В таком случае доля умершего может перейти государству.

Недвижимость, купленная в браке, считается общей. Поэтому у умершего остаётся своя часть, которую нужно правильно оформить. Чтобы сохранить свою долю, супруг должен в течение шести месяцев после смерти подать заявление о вступлении в наследство и зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Если квартира была записана только на умершего, переживший супруг всё равно имеет право на часть. Но без официального выделения доли он не сможет вернуть её даже через суд, если появится новый собственник. Конституционный суд уже рассматривал подобные дела — без регистрации права на долю супруг теряет возможность вернуть имущество.

Если завещание отсутствует, супруг получает наследство наравне с другими наследниками. Но даже при наличии завещания в пользу другого человека, часть имущества всё равно может остаться супругу — например, если он достиг предпенсионного возраста или имеет инвалидность.

Также важно помнить, что с наследством передаются и долги. Ответственность по ним ограничивается стоимостью унаследованного имущества. Чтобы избежать юридических ошибок и не потерять своё, лучше обратиться к юристу за консультацией, сообщает progorodsamara.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

день назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

компания по травле тараканов

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

фотосессия в военном стиле в Санкт-Петербурге

Не у нас

21 час назад

Китайский беспилотник обследовал глубину Марианской впадины

Лонгриды

17 часов назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Новости Татарстана

20 часов назад

Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

Не у нас

21 час назад

Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов
Интересное в Казани
день назад

Казань на IT-карте будущего: здесь не говорят о цифровизации — здесь её создают

Министр цифровизации рассказал, какие технологи...

Не у нас

46 минут назад

В Москве состоится фестиваль для поддержки начинающих артистов

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения

Новости Казани

час назад

Все из-за любви: в Казани иностранцы устроили разборки с изнасилованием

Новости Татарстана

2 часа назад

Инспекторы ДПС в Бугульме спасли из пожара 3 человек и машину
В Актанышском районе водитель уснул за рулем и ...
Новости Татарстана
час назад

В Актанышском районе водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

Новости Казани

3 часа назад

В Казани из-за нарушений на 30 суток закрылся фаст-фуд «EVOS»

Не у нас

3 часа назад

Стало известно, почему телефон тормозит после обновления

Новости Казани

4 часа назад

На проспекте Победы в Казани трамвай сошел с рельсов
В России начинается запись детей в первый класс...
Интересное в Казани
4 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка