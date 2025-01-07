Уже с 6 января этого года полностью будет запрещена установка пластиковых окон: их придется снять

Установка панорамных и французских окон, ранее ставшая популярной среди владельцев квартир, теперь столкнулась с новыми юридическими ограничениями. Верховный суд России разъяснил, что любые изменения внешних стен многоквартирных домов требуют обязательного согласования со всеми собственниками помещений.

Ранее подобные перепланировки часто легализовывались при условии, что они не нарушают целостность здания. Суды поддерживали владельцев, указывая, что подоконная часть стены не является несущей конструкцией и не относится к общедомовому имуществу. Однако новое постановление Верховного суда устанавливает, что внешние стены являются общей собственностью жильцов, и любые изменения в них, включая расширение оконных проёмов, должны быть одобрены всеми собственниками.

Прецедентом стало дело владелицы квартиры на первом этаже, которая установила французское окно, увеличив оконный проём. Несмотря на наличие разрешения от жилищной инспекции, иск соседей и ТСЖ был удовлетворён. Суд постановил, что её действия нарушили права других жильцов, поскольку внешняя стена является частью общедомового имущества.

Новые требования могут повлиять на популярность панорамных окон, поскольку процесс их согласования теперь станет более сложным. Для собственников это означает необходимость тщательного изучения законов и получения согласия всех соседей перед началом работ.