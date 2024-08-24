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Уже с 1 сентября: в Россию вернутся штрафы за превышение средней скорости

Сентябрь 2024 года обещает стать значимым месяц...

rally36.ru

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Сентябрь 2024 года обещает стать значимым месяцем для российских водителей из-за ряда нововведений, касающихся правил дорожного движения, требований к содержимому автомобильных аптечек, а также штрафов и условий лишения водительских прав.

Новые компоненты в автомобильной аптечке

Одним из ключевых изменений станет обновление состава автомобильной аптечки. Теперь в нее должны быть включены дополнительные предметы, предназначенные для оказания первой помощи.

Изменения в расположении дорожных камер

Также вступает в силу новый регламент, который уточняет правила установки дорожных камер. Эксперты предполагают, что некоторые из уже установленных камер придется демонтировать из-за несоответствия новым требованиям.

Ужесточение штрафов

С 1 сентября значительно возрастут штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты, особенно актуально это будет для водителей в Санкт-Петербурге и Москве. Помимо этого, изменится распределение доходов от штрафов: теперь средства с федеральных трасс пойдут в федеральный бюджет, а с региональных — в местные бюджеты.

Возврат штрафов за среднюю скорость

Также планируется возвращение штрафов за превышение средней скорости, что было приостановлено в 2021 году после решения Верховного суда, но сейчас правительство предлагает вновь ввести эти меры с некоторыми корректировками.

Нововведения для таксистов

Важные изменения коснутся и водителей такси: теперь им необходимо будет оформлять обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, что значительно увеличит размеры компенсаций для пассажиров в случае ДТП.

Изменения для грузового транспорта

Грузовые автомобили также подвергнутся новым правилам, включая требования к специальным разрешениям для движения по дорогам, а также ограничения на перемещение в непогоду и при плохой видимости.

Эти и другие изменения затронут каждого водителя в России и потребуют внимательного изучения новых правил для избежания нарушений и сопутствующих штрафов. Все изменения направлены на улучшение безопасности дорожного движения и оптимизацию контроля за соблюдением правил.

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