Уже с 1 сентября: в Россию будут возвращены штрафы за превышение средней скорости

С приходом осени 2024 года российские водители столкнутся с рядом важных изменений, которые влияют на повседневное вождение и могут повлиять на кошельки и права водителей. Давайте разберемся, что изменилось и как подготовиться к этим изменениям.

Обновление комплектации автомобильной аптечки

С начала сентября требования к содержимому автомобильных аптечек станут строже. В список обязательных предметов теперь входят дополнительные медицинские принадлежности, включая жгуты и маски для реанимации.

Переустановка и новая политика дорожных камер

Изменения коснулись и политики установки дорожных камер: многие из них будут перемещены или убраны, чтобы соответствовать новому законодательству. Это направлено на повышение эффективности контроля за соблюдением правил дорожного движения и уменьшение количества необоснованных штрафов.

Рост штрафов и новые причины для лишения водительских прав

Одним из самых значительных нововведений стало увеличение штрафов за некоторые виды нарушений, включая неоплаченный проезд по платным дорогам. Теперь, например, за проезд по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге без оплаты штраф может достигать до 3 тысяч рублей для физических лиц.

Страхование для таксистов

Новые требования касаются и таксистов, которым теперь необходимо оформлять обязательное страхование ответственности перевозчика. Это новшество направлено на защиту пассажиров и обеспечение их прав в случае аварий.

Как адаптироваться к изменениям

Для адаптации к новым правилам водителям рекомендуется заранее ознакомиться с полным списком изменений и обновить свои автомобильные аптечки. Также стоит следить за объявлениями о перемещении дорожных камер в своем регионе, чтобы избежать штрафов за несоблюдение новых правил размещения камер.

Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа дорожно-транспортных происшествий, поэтому важно отнестись к ним серьезно и ответственно.