Уже после Нового года: россиян готовят к крупнейшей денежной реформе

В России готовится значительная денежная реформа, которая может стать одной из самых важных за последние десятилетия, начиная с конца 1990-х. Основой этой инициативы станет внедрение цифрового рубля — новой формы национальной валюты, наряду с наличными и безналичными средствами. Эта мера направлена на обновление финансовой системы страны, её устойчивость и адаптацию к современным цифровым условиям.

Ключевой этап реформы начнётся в следующем году, при этом ведущие финансовые учреждения России будут заниматься её реализацией. После праздников начнётся широкое внедрение цифрового рубля в финансовую среду.

Центральный банк России поставил перед крупными банками задачу: к 1 июля 2024 года обеспечить возможность использования цифровой валюты для клиентов. Это предполагает интеграцию новой валюты в сервисы практически всех крупных банков страны и обеспечение доступа к ней для населения. В дальнейшем планируется подключение всех банков в России к этой системе, чтобы цифровой рубль стал доступен каждому гражданину. Эта форма денег станет официальным платёжным средством, равным наличным и безналичным, при этом использование цифрового рубля будет добровольным, предоставляя людям возможность самостоятельно решать, применять ли его в своих финансовых операциях. Цифровой рубль будет храниться на цифровых кошельках, интегрированных в мобильные приложения банков, что сделает его использование удобным. Главным преимуществом станет высокая скорость и безопасность транзакций, минимизирующие риски мошенничества благодаря современным технологиям.