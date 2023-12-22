Успейте до 31 декабря: Социальный фонд предупредил о важном правиле единых пособий

Семьи, которые получают единое пособие, предупреждают, что у них осталось мало времени для подачи заявления на продление выплат, сообщили в KONKURENT.RU.

Правила, которые действую в российском государстве в настоящее время, единое пособие выплачивается на протяжении 12 месяцев, а для того, чтобы не упустить возможность получать его и в следующий год, уже в ближайшее время нужно подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

Если же родители не успеют подать заявление в текущем декабре, то возможность его подачи позже не исключена. Просто в этом случае единое пособие начнет приходить с месяца, в который было подано заявление в Соцфонд РФ.

Добавим, что документы рассматриваются ведомством на протяжении 10 дней, при этом все необходимые процедуры по сбору сведений и проверки Социальный фонд проводит самостоятельно в основном без участия родителей.