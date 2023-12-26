Успейте до 31 декабря, иначе может быть поздно: пенсионерам рассказали о новой льготе

Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили, что теперь у них есть новая возможность получить льготу, касающуюся их отдыха в санаториях, профилакториях и других лечебно-оздоровительных учреждениях, пишет PRIMPRESS.

Пенсионный эксперт рассказала, что теперь всем пенсионерам независимо от их уровня дохода или трудового статуса предоставлена новая льгота от оздоровительных заведений, которая заключается либо в большой скидке на путевки для пожилых гостей, либо и вовсе их бесплатное получение.

Все дело в том, что раньше получить возможность поехать на оздоровительный отдых по льготе имели только ветераны и граждане с инвалидностью, теперь же она есть у всех пенсионеров.

Однако эксперт отмечает, что если пожилой россиянин собирается отправиться на отдых со скидкой или бесплатно, то это следует сделать либо до наступления предстоящих новогодних каникул до 31 декабря, либо уже после их завершения 9 января, так как во время всероссийского отдыха в оздоровительных центрах ожидается большой приток желающих отдохнуть, и руководство таких заведений в данный период скидки предоставлять не будет.