Новости России
· Ульяна Сенько

Успейте до 31 декабря, иначе может быть поздно: пенсионерам рассказали о новой льготе

Успейте до 31 декабря, иначе может быть поздно: пенсионерам рассказали о новой льготе

mos.ru

Подписаться в Telegram

Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили, что теперь у них есть новая возможность получить льготу, касающуюся их отдыха в санаториях, профилакториях и других лечебно-оздоровительных учреждениях, пишет PRIMPRESS.

Пенсионный эксперт рассказала, что теперь всем пенсионерам независимо от их уровня дохода или трудового статуса предоставлена новая льгота от оздоровительных заведений, которая заключается либо в большой скидке на путевки для пожилых гостей, либо и вовсе их бесплатное получение.

Все дело в том, что раньше получить возможность поехать на оздоровительный отдых по льготе имели только ветераны и граждане с инвалидностью, теперь же она есть у всех пенсионеров.

Однако эксперт отмечает, что если пожилой россиянин собирается отправиться на отдых со скидкой или бесплатно, то это следует сделать либо до наступления предстоящих новогодних каникул до 31 декабря, либо уже после их завершения 9 января, так как во время всероссийского отдыха в оздоровительных центрах ожидается большой приток желающих отдохнуть, и руководство таких заведений в данный период скидки предоставлять не будет.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Новости Татарстана

день назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

обработка от плесени цена за м2 москва

Новости Татарстана

21 час назад

В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

Новости Татарстана

12 часов назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

установка мойки на кухне в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане за год выросло количество преступлений

Новости Татарстана

день назад

Участник из Татарстана победил в шоу Вызов и выиграл 10 млн рублей
Лонгриды
3 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

9 часов назад

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в новогодние праздники в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Подсветка Казанского цирка предсказывает погоду

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани не хватает более 1,5 тысяч работников общественного транспорта

Новости Татарстана

10 часов назад

Метшин положительно оценил сериал «Слово пацана»
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
5 дней назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

12 часов назад

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал Волынец рекламным агентом сериала

Новости Татарстана

12 часов назад

Товарооборот Татарстана с исламскими государствами достиг $4,2 млрд

Новости Татарстана

12 часов назад

Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги года

Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Новый год близко: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей