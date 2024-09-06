Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ушлые дачники мешками заготавливают пенопласт на следующий год: даже мертвая и твердая земля станет мягкой как пух

С наступлением осеннего сезона многие дачники н...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

С наступлением осеннего сезона многие дачники начинают задумываться о подготовке своих участков к следующему году. И пока одни запасаются удобрениями и семенами, другие находят нестандартные решения для улучшения почвы.

Одним из таких решений стало использование пенопласта, который, как оказалось, способен превратить даже самую твёрдую землю в мягкий и плодородный грунт.

Необычное применение пенопласта

Пенопласт давно известен своими теплоизоляционными свойствами и лёгкостью, но мало кто задумывался о его использовании в садоводстве. Однако опытные дачники обнаружили, что измельчённый пенопласт, добавленный в почву, существенно улучшает её структуру и аэрацию.

Как это работает?

  • Улучшение дренажа: пенопласт, будучи лёгким и пористым материалом, способствует лучшему проникновению воды, предотвращая застой влаги.
  • Аэрация почвы: гранулы пенопласта создают дополнительные воздушные карманы, обеспечивая корням доступ к кислороду.
  • Сохранение тепла: пенопласт помогает удерживать тепло в почве, что особенно важно в прохладные весенние ночи.

Экологические аспекты

Возникает логичный вопрос: безопасно ли использовать пенопласт в саду? Специалисты утверждают, что пенопласт является инертным материалом и не выделяет вредных веществ в почву. Однако рекомендуется использовать чистый пенопласт без добавок и красителей.

Практические советы по использованию

  • Сбор материала: пенопласт можно собрать из упаковок бытовой техники или приобрести в строительных магазинах.
  • Измельчение: перед использованием пенопласт необходимо измельчить до размеров небольших гранул. Это можно сделать с помощью ножниц или специального измельчителя.
  • Смешивание с почвой: равномерно распределите гранулы пенопласта по поверхности земли и перекопайте участок на глубину штыка лопаты.

Отзывы дачников

Ольга Сергеевна, дачница с 15-летним стажем из Подмосковья, поделилась своим опытом: «В прошлом году добавила измельчённый пенопласт в грядки с морковью и свёклой. Урожай порадовал: корнеплоды выросли крупными и ровными, а почва стала заметно мягче».

Использование пенопласта в садоводстве — яркий пример того, как нестандартные решения могут принести ощутимую пользу. Этот метод позволяет не только улучшить структуру почвы, но и эффективно использовать материалы, которые обычно отправляются на свалку. Возможно, именно сейчас стоит присмотреться к этому способу и подготовить свой участок к следующему сезону по-новому.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Важное в РТ

час назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

служба тараканов в одинцово

Новости Татарстана

день назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

сверление отверстий в плитке в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

день назад

Тело 34-летнего казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон

Новости Татарстана

день назад

Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Лонгриды

21 час назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу
Новости Казани
день назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Об этом рассказали в администрации Казани

Новости Казани

41 минуту назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Интересное в Казани

3 часа назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

Новости Татарстана

час назад

В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС

Новости Татарстана

2 часа назад

Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч
В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жу...
Новости Казани
16 минут назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Казани

3 часа назад

Казанцу не дали зарядить телефон в магазине и он украл его у прохожего

Новости Казани

4 часа назад

3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте

Новости Казани

5 часов назад

В Казани мужчина пнул чужое авто и подрался с его владельцем
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Казани стали появляться шумозащитные экраны в...
Новости Казани
час назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город