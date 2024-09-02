Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ушел из жизни народный артист России Алексей Кудинович

1 сентября 2023 года российская культурная сфер...

maly.ru

Подписаться в Telegram

1 сентября 2023 года российская культурная сфера понесла невосполнимую утрату — на 74-м году жизни скончался народный артист России Алексей Кудинович, долгие годы связанный с Малым театром.

Алексей Кудинович окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1973 году. Свою творческую деятельность он начал и завершил в Малом театре, став его неотъемлемой частью на протяжении более пятидесяти лет. Его коллеги и поклонники вспоминают Кудиновича как актера с исключительным талантом и уникальной харизмой, чьи работы на сцене всегда отличались глубоким пониманием роли и выдающимся мастерством.

За время своей долгой карьеры в театре, Кудинович исполнил множество значимых ролей, каждая из которых была встречена критиками с восхищением. Его актерское наследие включает не только театральные работы, но и роли в таких известных фильмах, как «Горе от ума», «Ревизор», и «Спецгруппа». Тем не менее, сам Кудинович всегда считал театр своим истинным домом и призванием.

Коллеги по театру описывают его как человека с невероятной энергией и способностью вдохновлять других. В Малом театре подчеркивают, что его вклад в развитие российского театрального искусства останется в истории и будет служить примером для будущих поколений артистов.

Место и время прощания с Алексеем Кудиновичем будут объявлены позже, но уже сейчас ясно, что уход такого артиста оставляет неизгладимый след в сердцах всех, кто знал его и ценил его талант. В памяти зрителей и коллег Алексей Кудинович навсегда останется яркой звездой российской сцены.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

от тараканов в вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

перешив шубы из норки цена в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Сергей Лазарев проспал рейс в Татарстан 1 сентября

Новости Казани

час назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Казани в День города произошло 120 аварий
Новости Татарстана
2 часа назад

2 сентября в Татарстане ожидается +26 градусов

Кроме того, сегодня ожидается ветер до 9 метров...

Новости Казани

7 минут назад

В день выборов в Казани 8 сентября пройдет концерт

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари

Новости Казани

15 часов назад

В саммите БРИКС примет участие Новый банк развития
В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей
Новости Татарстана
15 часов назад

В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей

Новости Казани

15 часов назад

Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для казанского клуба

Новости Татарстана

15 часов назад

«Гаражная амнистия» в Татарстане позволила оформить 16 тысяч объектов

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов оценил ремонт общежития Альметьевского техникума
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
5 дней назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
Новости Казани
23 часа назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников