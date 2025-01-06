Умные продавцы выбирают яйца только так: запоминайте 2 лайфхака

При выборе яиц в магазине люди руководствуются разными критериями. Кто-то предпочитает определённые бренды, другие ориентируются на цвет скорлупы — белую или коричневую. Некоторые отдают предпочтение крупным яйцам, считая, что их размер свидетельствует о качестве. Однако это ошибочное мнение.

Дело в том, что крупные яйца не являются результатом особенной породы кур. Чаще всего их несут взрослые несушки, которых долгое время кормили гормональными добавками. Поэтому назвать такую продукцию натуральной сложно. Эксперты рекомендуют обращать внимание на мелкие яйца категорий С2 или С3. Их несут молодые куры, не получавшие искусственных добавок. Также существуют категории Д2 и Д3 — это деревенские яйца, отличающиеся экологической чистотой. Их редко можно встретить в обычных супермаркетах, обычно они продаются напрямую у фермеров.