Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Умные продавцы выбирают яйца только так: запоминайте 2 лайфхака

При выборе яиц в магазине люди руководствуются ...

Подписаться в Telegram

При выборе яиц в магазине люди руководствуются разными критериями. Кто-то предпочитает определённые бренды, другие ориентируются на цвет скорлупы — белую или коричневую. Некоторые отдают предпочтение крупным яйцам, считая, что их размер свидетельствует о качестве. Однако это ошибочное мнение.

Дело в том, что крупные яйца не являются результатом особенной породы кур. Чаще всего их несут взрослые несушки, которых долгое время кормили гормональными добавками. Поэтому назвать такую продукцию натуральной сложно. Эксперты рекомендуют обращать внимание на мелкие яйца категорий С2 или С3. Их несут молодые куры, не получавшие искусственных добавок. Также существуют категории Д2 и Д3 — это деревенские яйца, отличающиеся экологической чистотой. Их редко можно встретить в обычных супермаркетах, обычно они продаются напрямую у фермеров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Авария на мосту через Волгу закрыла проезд в сторону Казани и Иннополиса

Интересное в Казани

14 часов назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

крысылов на уничтожение дикой крысы в москве в квартире

Новости Казани

21 час назад

Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

взять в аренду пианино в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году начнутся новые производства по замещению импорта

Новости Казани

16 часов назад

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

Новости Казани

13 часов назад

Казанцев пригласили на поиски пропавшего казанского дракона

Лонгриды

15 часов назад

Топ-5 мифов о здоровье: что нужно знать, чтобы жить долго

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 января выросла оплата за детские сады
Новости Татарстана
13 часов назад

Снова закрыли каток в парке «Черное озеро»

Работа временно приостановлена сложившейся аном...

Новости Казани

22 минуты назад

В Казани 25-летний алководитель совершил ДТП и скрылся

Новости Казани

час назад

Работа общественного транспорта 7 января в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске пройдет бал-маскарад на хоккейном матче

Новости Татарстана

2 часа назад

6 января в Татарстане прогнозируется похолодание до -11 градусов
В Татарстане работающим пенсионерам с 1 января ...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане работающим пенсионерам с 1 января начали индексировать пенсии

Новости Казани

16 часов назад

Инспекторы разыскивают Гринча, который ехал по центру Казани на крыше автомобиля

Новости Казани

17 часов назад

УНИКС взял седьмую победу подряд в лиге ВТБ, выиграв «Зенит»

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане резко придут морозы до -13 градусов
Вам захочется это повторить: рассказываем, где ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Вам захочется это повторить: рассказываем, где провести новогодние праздники в Казани