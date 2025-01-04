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Указ принят — ждите «гостей»: с 4 января наказание в 15 тысяч рублей

Жители многоквартирников ожидают значительные и...

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Жители многоквартирников ожидают значительные изменения: теперь они будут брать на себя ответственность за общее имущество, что ранее было задачей управляющих организаций. Раньше финансирование на управление и ремонт общих зон обеспечивали управляющие компании, однако теперь эта схема претерпела изменения.

С вступлением в силу федерального закона № 351-ФЗ летом 2023 года, обязанность по возмещению ущерба общему имуществу легла на плечи владельцев квартир. В случае возникновения инцидентов, вызванных неисправным оборудованием или небрежностью жильцов, восстановление убытков теперь станет обязанностью самих собственников.

Эти изменения обусловлены необходимостью повышения контроля над безопасностью в жилых домах. Нарушения, приводящие к пожарам и другим инцидентам, включают неверное использование бытовых приборов, загромождение лестничных пролетов и недостаток противопожарных средств.

С 29 декабря 2024 года начнутся масштабные проверки со стороны контрольных органов, а размеры штрафов вырастут. Если раньше штрафы колебались от 2 до 3 тысяч рублей, то теперь они могут достигать 15 тысяч.

Основная цель новых правил — усиление ответственности собственников за состояние дома и улучшение ЖКХ. Это позволит избежать штрафов и создать более безопасные и комфортные условия для жизни, укрепляя соседские отношения и повышая качество жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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