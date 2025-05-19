Задолженность жителей Татарстана за ЖКУ превысила 10 млрд рублей

На заседании Кабинета Министров Татарстана премьер-министр Алексей Песошин сообщил, что задолженность населения республики за жилищно-коммунальные услуги превысила 10 млрд рублей.

По состоянию на текущий момент общий долг составляет 10,375 млрд рублей, тогда как на 1 мая 2024 года он был более 9 млрд рублей.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин добавил, что просроченная задолженность организаций ЖКХ за газ и электроэнергию к началу мая составила 238 миллионов рублей. Данный показатель снизился на 15 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом.