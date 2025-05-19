Ученые заявили, что Землю ждет крах из-за объединения континентов

Учёные представили возможный облик Земли, если человечество прекратит влиять на природные процессы. По их оценкам, в будущем из-за продолжающегося роста светимости Солнца планету ожидают не только климатические, но и геологические изменения.

Через примерно 250 миллионов лет континенты могут сойтись в один суперконтинент, оставив Антарктиду единственным изолированным регионом. Если суперконтинент расположится у экватора, температуры продолжат расти, при этом приполярные зоны сохранят ледяной покров, вызывая значительные колебания климата.

Эксперты отмечают, что к этому времени разумная жизнь на Земле может исчезнуть, пишет Кулик.