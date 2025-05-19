Ушла из жизни актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

18 мая на 70-м году жизни скончалась народная артистка России Ольга Блок-Миримская, известная по роли Шуры в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Причина смерти не уточняется.

Ольга родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске. Детство провела в Крыму, где начала изучать режиссуру. В 1982 году переехала в Москву и стала актрисой Театра-студии Олега Табакова. За свою карьеру сыграла более 30 ярких ролей на сцене и в кино.

Стоит отметить, что актриса была дальней родственницей поэта Александра Блока.

Память о ней навсегда останется в сердцах поклонников и коллег.