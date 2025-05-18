Жительница Казани получила штраф за оскорбление экс-супруга
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Жительница Казани получила штраф за оскорбления в адрес бывшего мужа, которые она отправляла ему через мессенджер. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.
Согласно материалам дела, женщина унижала честь и достоинство мужчины, используя грубые и циничные выражения. Эти сообщения стали основанием для судебного разбирательства.
Оскорбление, напомнил мировой судья, — это форма психологического насилия, и за него предусмотрено наказание. Несмотря на то что обвиняемая воспитывает несовершеннолетних детей (что учли как смягчающее обстоятельство), её обязали выплатить штраф — 3 000 рублей.
У женщины есть 60 дней, чтобы оплатить сумму добровольно.
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