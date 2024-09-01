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Указ подписан в условиях строгой секретности: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут долгожданные изменения с 1 сентября

Власти России рассказали об новой программе, це...

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Власти России рассказали об новой программе, целью которой является активизация жизни граждан пенсионного возраста. Их метод предполагает сделать это через культурное обогащение. Всем пожилым гражданам будут предложены бесплатные экскурсии по значимым историческим, а также культурным места города. Все мероприятия будут проходить под руководством опытных гидов.

Эксперт в области вопросов, связанных с пенсионным возрастом, Анастасия Киреева поделилась, что в регионах хотят значительно увеличить количество программ, цель которых - обогатить досуг, а также сделать крепче здоровье граждан в возрасте. Если раньше для них были доступны лишь спортивные и культурные мероприятия, то теперь предполагается и организация экскурсий.

Например, в Екатеринбурге совсем скоро будет запущена уникальная экскурсионная программа, которую посвятят искусству на улицах города. Участники мероприятия узнают обо всех арт-объектах подробную информацию от профессиональных гидов. Маршрут будет около восьми километров. Предполагается, что размеры групп не превысят 20 человек, а возраст участников - от 59 до 83 лет.


Для участия в бесплатных турах пенсионерам необходимо обратиться в ближайший социальный центр, где можно подать заявку на включение в список участников.

Цель проекта - сделать жизнь граждан пенсионного возраста богаче на эмоции и впечатления. Помимо тогоЮ подарить им знания, которые поспособствуют улучшению их самочувствия и настроения. Эксперты уверены, что участие в общественной жизни города может сделать значительно лучше не только физическое, но и психологическое состояние участников мероприятий.

Подобные программы играют важную роль в повышении качества жизни пожилых людей, демонстрируя поддержку со стороны государства. Они представляют собой ключевой элемент в создании условий для полноценного и активного досуга пожилых людей, влияя на их благополучие и удовлетворенность жизнью.

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