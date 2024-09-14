Указ подписан: в РФ пенсионерам 15-66 сентября зачислят на карту выплату с четырьмя нулями

В ответ на продолжающиеся экономические вызовы и в преддверии предстоящего профессионального праздника, президент России подписал новый указ о разовой выплате российским пенсионерам. Согласно документу, 5-6 сентября каждому пенсионеру на его банковскую карту будет зачислена сумма в размере 10 000 рублей.

Эта инициатива была разработана для поддержки старшего поколения, особенно в условиях роста цен и увеличения стоимости жизни. Выплаты приурочены к празднованию Дня пенсионера, который отмечается в России 5 сентября. "Это признание вклада, который пенсионеры внесли в развитие нашей страны", — заявил источник в Министерстве труда и социальной защиты.

Как получить выплату? Пенсионеры, которые получают пенсию через Пенсионный фонд России (ПФР), не должны предпринимать никаких дополнительных действий. Выплата будет произведена автоматически на ту же банковскую карту, на которую регулярно зачисляется пенсия. Для тех, кто получает пенсию наличными через почтовые отделения, средства будут отправлены по указанному адресу или доступны для получения в отделении Почты России.

Эксперты считают, что такая мера будет положительно воспринята пенсионерами и может сыграть значительную роль в улучшении их экономического положения. "Это не только помощь в преддверии зимы, но и способ стимулирования внутреннего потребления", — комментирует экономист из Высшей школы экономики.

Кроме того, такие выплаты важны для поддержания социальной стабильности и укрепления доверия к государственным учреждениям. Подобные инициативы показывают, что государство стремится оказывать поддержку наиболее уязвимым слоям населения, особенно в период экономических трудностей.

Ожидается, что этот шаг будет способствовать улучшению общего благосостояния пенсионеров и повысит их способность справляться с повседневными расходами, а также подарит дополнительный повод для оптимизма в преддверии наступающих холодов.