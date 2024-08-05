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Указ подписан: с 1 августа за отопление и воду пенсионерам платить не нужно

С начала августа 2024 года в России введены нов...

darminaopel.ru

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С начала августа 2024 года в России введены новые правила, которые серьезно улучшают положение пенсионеров в отношении коммунальных платежей. Эти правила позволяют старшему поколению освободиться от оплаты за коммунальные услуги, если качество этих услуг оказывается ниже установленных стандартов.

По новой системе, если температура в доме пенсионера стабильно ниже установленного минимума, он освобождается от оплаты за отопление. Аналогичная мера применяется и к горячей воде: если ее качество не соответствует нормам, пенсионер может прекратить платежи без последствий.

Для облегчения доказательства некачественного предоставления услуг введено новшество: теперь достаточно предоставить фото или видео, подтверждающие нарушение стандартов. Это значительно упрощает процесс обращения за справедливостью и ускоряет решение проблемы.

Также Верховный суд постановил, что пенсионеры имеют право на возврат половины стоимости некачественно оказанной услуги. Это не только подкрепляет права потребителей, но и выступает важным шагом к защите интересов пожилых людей.

Эти меры отражают стремление государства обеспечить более справедливое и комфортное проживание для пожилых, подчеркивая важность поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения.

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