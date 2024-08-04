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Указ подписан: пенсионеры больше не платят за тепло и воду с 1 августа

С 1 августа 2024 года в России стартует новая п...

ulpravda.ru

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С 1 августа 2024 года в России стартует новая программа социальной поддержки пенсионеров, направленная на улучшение их жизненных условий. Согласно новым правилам, пожилые граждане получат возможность освобождения от оплаты за коммунальные услуги в случае, если качество предоставляемых услуг будет признано неудовлетворительным. Это предложение становится важным шагом к обеспечению защиты и комфорта для старшего поколения.

Одним из ключевых аспектов нововведений является возможность не платить за отопление, если температура в жилом помещении не соответствует нормативам длительное время. Аналогичное правило применяется к горячему водоснабжению: если вода не отвечает санитарным нормам, пенсионеры могут прекратить её оплату до устранения нарушений.

Значительным новшеством является также право пенсионеров использовать фото и видеоматериалы в качестве доказательств ненадлежащего предоставления услуг. Так, для подтверждения нарушений достаточно зафиксировать их на камеру. В случае подтверждения нарушений, Верховный суд РФ уполномочивает пожилых граждан требовать компенсацию, равную половине стоимости некачественно оказанной услуги.

Эти меры не только укрепляют социальную защищенность пенсионеров, но и предоставляют им право активно защищать свои интересы, добиваясь компенсации в случаях недобросовестности со стороны коммунальных служб. Политика государства в этом направлении демонстрирует стремление к созданию условий для достойной жизни пожилых людей, отдыхающих на заслуженной пенсии.

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