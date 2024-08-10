Указ подписан: пенсионеров освободили от платы за отопление и воду уже с этого августа

С первого августа 2024 года в России вступают в силу законодательные изменения, направленные на укрепление защиты прав пенсионеров. В рамках этих изменений, введённые меры позволят пожилым гражданам освободиться от оплаты за коммунальные услуги в случае их неудовлетворительного качества. Эта инициатива направлена на создание более честных условий проживания для пожилых людей.

Ключевые аспекты этих законодательных изменений связаны с системами отопления и горячего водоснабжения. В случае, если температура в доме пенсионера продолжительное время остаётся ниже утверждённых государственных стандартов, такой гражданин будет освобожден от обязательства оплачивать отопление. Аналогичное правило применяется к качеству горячей воды — в случае несоответствия воды санитарным стандартам, плата за неё также не взимается.

Чтобы подтвердить факты нарушения стандартов предоставления услуг, пенсионерам теперь разрешено прикладывать фотографии и видеозаписи. Это значительно облегчает процесс доказательства нарушений и помогает в получении положенных льгот. Дополнительно, согласно решению Верховного суда Российской Федерации, в случае обнаружения подтверждений некачественного обслуживания, пенсионер может претендовать на компенсацию, составляющую 50% от стоимости услуги, качество которой оказалось недостаточным.

Эти меры не только подчеркивают внимание государства к потребностям старшего поколения, но и способствуют укреплению их социальной защищенности. Предоставляя возможность защиты своих прав без лишних бюрократических процедур, государство создает предпосылки для более комфортной и спокойной жизни пенсионеров.