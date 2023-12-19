Указ подписан: пенсионеров обрадовали путинскими выплатами к новогодним праздникам

В сети Интернет активно распространяется информация, что пенсионерам в течение декабря текущего года будет начислена 13-ая пенсия, однако это не так, и предполагаемая выплата находится лишь на стадии рассмотрения, сообщает progorodsamara.

Руководитель политической партии «Справедливая Россия», а также депутат Госдумы РФ Сергей Миронов является одним из авторов законопроекта, подразумевающего начисление дополнительной выплаты всем российским пенсионерам в канун Нового года. По мнению политика, перед праздниками все граждане начинают больше тратиться, так как нужно накрывать столы, покупать подарки, и если у трудящегося населения страны эти траты не вызывают особых трудностей, то пожилых россиян эти события ставят не в очень выгодное положение. Поэтому, по мнению Сергея Миронова, государство должно поддержать в преддверии праздников и дополнительных трат пенсионеров, выплатив дополнительную единоразовую пенсию.

Тем не менее, данный законопроект был рассмотрен Госдумой еще осенью текущего года, и не получил одобрения, так как для его принятия требовалось 200 голосов и больше, но всего 105 депутатов отдали свои голоса за его принятие.