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Указ подписан: пенсионеров больше не платят за отопление и воду уже с августа

В России в последнее время можно видеть, как пр...

medrab.ru

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В России в последнее время можно видеть, как происходить укрепление социальной защиты пожилых людей. К примеру, уже с 1 августа в силу вступила новая мера поддержки для граждан пенсионного возраста. Они теперь будут освобождены от уплаты средств за коммунальные услуги в том случае, если их качество будет сочтено гражданами неудовлетворительным.

Цель нововведения: улучшение условий проживания. Если в доме температура не соответствует норме уже долго время, то от оплаты отопления гражданин может быть освобожден. То же и с другими видами коммунальных услуг. К примеру, если вода не самого лучшего качества, то платить не придется и за нее.


Такое изменение касается и права на защиту своих интересов: теперь пенсионеры могут представлять фото или видео доказательства недостаточного качества коммунальных услуг. Это дает им возможность не только избежать ненужных расходов, но и требовать компенсации. Согласно последним постановлениям Верховного суда РФ, в случае некачественного предоставления услуг, пожилые люди могут требовать возврат до 50% от стоимости услуги.

Принятые изменения подчеркивают внимание государства к проблемам старшего поколения и стремление обеспечить им достойную защиту и поддержку. Эти меры не только помогают защитить права пожилых людей, но и способствуют повышению качества жизни, обеспечивая им уверенность в завтрашнем дне.

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