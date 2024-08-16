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Указ подписан: пенсионерам в возрасте от 59 до 83 лет подготовили приятный сюрприз с 19 августа

В последние годы внимание к благосостоянию пожи...

kprf10.ru

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В последние годы внимание к благосостоянию пожилых людей в России значительно возросло. В рамках этого тренда региональные власти анонсировали запуск инновационной программы, которая предложит пожилым гражданам уникальную возможность бесплатно исследовать культурные и исторические достопримечательности города под кураторством опытных гидов.

Расширение социальных программ

"Наша цель — сделать культурное наследие более доступным для старшего поколения," комментирует Анастасия Киреева, ведущий пенсионный консультант. Ранее доступные программы акцентировали внимание на спортивной и культурной активности, но теперь к этому добавляются тематические экскурсии, которые позволят пожилым людям не только активно проводить время, но и погружаться в историю своих родных мест.

Программы в Екатеринбурге

Один из примеров успешной реализации этой инициативы — Екатеринбург, где уже стартовала программа бесплатных экскурсий по уличному искусству города. "Профессиональные гиды рассказывают увлекательные истории о каждом арт-объекте, что делает каждую прогулку не только полезной, но и захватывающей," говорит организатор программы. Группы до 20 человек проводят около 8 километров, обогащая свой досуг новыми впечатлениями.

Регистрация на участие

Желающие присоединиться к программе должны обратиться в местные социальные центры для подачи заявки. Процесс регистрации максимально упрощён, чтобы каждый пенсионер мог воспользоваться этой возможностью.

Влияние на благосостояние пожилых

Эксперты подчеркивают, что такие мероприятия имеют огромное значение для улучшения качества жизни пожилых людей, способствуя их социальной активности и психологическому здоровью. "Это не просто экскурсии, это возможность для пожилых людей ощутить себя важной частью общества, насладиться общением и новыми знаниями," отмечает Киреева.

Эта инициатива является примером того, как государство может играть ключевую роль в обеспечении качественного и содержательного досуга для пожилых граждан, подчеркивая их значимость и вклад в культурное разнообразие страны.

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