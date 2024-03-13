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· Ульяна Сенько

Угадайте фильм СССР по женскому платью - тест

Угадайте фильм СССР по женскому платью - тест

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Любая советская женщина мечтала не то, что о покупке модного платья, но хотя бы о том, чтобы раздобыть его выкройку и отнести в ателье. В те времена журналы мод не баловали разнообразием моделей, но настоящим спасением стал кинематограф. Советские девушки не один раз ходили на фильмы с понравившимися платьями, чтобы зарисовать их и пошить в ателье. С помощью нашего теста предлагаем вспомнить хиты того времени и угадать, в каком фильме вы могли видеть то или иное платье. Справитесь?

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