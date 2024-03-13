Любая советская женщина мечтала не то, что о покупке модного платья, но хотя бы о том, чтобы раздобыть его выкройку и отнести в ателье. В те времена журналы мод не баловали разнообразием моделей, но настоящим спасением стал кинематограф. Советские девушки не один раз ходили на фильмы с понравившимися платьями, чтобы зарисовать их и пошить в ателье. С помощью нашего теста предлагаем вспомнить хиты того времени и угадать, в каком фильме вы могли видеть то или иное платье. Справитесь?