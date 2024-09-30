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«Учитель всегда гражданин своей страны». На «Разговорах о важном» обсудят День учителя и годовщину референдумов

30 сентября в школах и колледжах по всей России...

mgpu.ru

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30 сентября в школах и колледжах по всей России пройдут "Разговоры о важном", посвященные Дню учителя. Особое внимание будет уделено важной роли учителей в истории и современности, а также обсуждению значимых исторических моментов, связанных с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Начало занятий: исторический контекст

В начале классного часа ученики вспомнят события, произошедшие два года назад, когда жители Донбасса и других регионов проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Этот день воспринимается как символ "возвращения на историческую родину" и укрепления национального суверенитета.

Образовательный момент: День учителя

После обсуждения исторической значимости референдумов начнется разговор о профессии учителя. Учащимся покажут видеоролик, где размышляется о мире без учителей — без них не было бы ни одной из современных профессий, подчеркивая их значимость в обществе.

Интерактивное обучение

Дети также поучаствуют в интерактивных упражнениях, где им предстоит упорядочить картинки, изображающие школы разных времен, и задуматься о неизменной роли учителя в передаче знаний и культурных традиций.

Видеоинтервью и дискуссии

Классный час углубит понимание учениками роли учителя через видеоинтервью с известными личностями, такими как Владимир Мединский, и обсуждение вклада учителей в воспитание гражданских качеств у молодежи.

Завершение занятия

На заключительном этапе классного часа учителя выразят признательность своим ученикам, подчеркивая, что обучение и воспитание молодого поколения — это не только профессия, но и призвание, требующее постоянного саморазвития и преданности делу.

Такие мероприятия в школах и колледжах не только способствуют глубокому пониманию профессии учителя, но и призваны укрепить связь между историческим прошлым и настоящим, подчеркивая важность образования в формировании будущего страны, пишет 59.ru.

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