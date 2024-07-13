Ученые пояснили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

В последнем научном проекте, осуществленном исследователями из Австралии, было задействовано свыше 25 тысяч лиц старше 60 лет, целью которого было изучить влияние алкоголя на риск развития деменции. Обсуждение результатов оказалось широким в профессиональных кругах: было выявлено, что люди, регулярно пьющие приблизительно литр пива в день, на 30% менее подвержены ухудшению памяти по сравнению с теми, кто полностью отказывается от алкоголя. Эти данные привели к предположению, что умеренное потребление пива может служить профилактикой деменции.



Несмотря ни на что, специалисты все же призывают воспринимать всю информацию критически. Медики предостерегают, что избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ущербу для здоровья - особенно у людей пенсионного возраста. Связано это с тем, что алкоголь оказывает непосредственное влияние на структуру мозга. Он нарушает абсорбицию витаминов в организме.



вести активные образ жизни;

следить за питанием - оно должно быть сбалансированным;

следить за уровнем стресса;

регулярно проверять здоровье в медицинских центрах.

Помимо того, исследования - это общая информация. Здесь не учитываются индивидуальные особенности, состояние здоровья. Другие исследования также показали, что высокий риск деменции связан как с злоупотреблением алкоголя, так и с его полным избеганием.Как отмечают специалисты, чтобы поддерживать мозг, пожилым людям лучше:

Поэтому употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, не следует считать надежным методом профилактики деменции.