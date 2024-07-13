Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ученые пояснили, зачем людям старше 60 лет нужно пить пиво каждый день

Обсуждение результатов оказалось широким в профессиональных кругах: было выявлено, что люди, регулярно пьющие приблизительно литр пива в день, на 30% менее подвержены ухудшению памяти по сравнению с теми, кто полностью отказывается от алкоголя

fishki.net

Подписаться в Telegram

В последнем научном проекте, осуществленном исследователями из Австралии, было задействовано свыше 25 тысяч лиц старше 60 лет, целью которого было изучить влияние алкоголя на риск развития деменции. Обсуждение результатов оказалось широким в профессиональных кругах: было выявлено, что люди, регулярно пьющие приблизительно литр пива в день, на 30% менее подвержены ухудшению памяти по сравнению с теми, кто полностью отказывается от алкоголя. Эти данные привели к предположению, что умеренное потребление пива может служить профилактикой деменции.

Несмотря ни на что, специалисты все же призывают воспринимать всю информацию критически. Медики предостерегают, что избыточное потребление алкоголя приводит к значительному ущербу для здоровья - особенно у людей пенсионного возраста. Связано это с тем, что алкоголь оказывает непосредственное влияние на структуру мозга. Он нарушает абсорбицию витаминов в организме.


Помимо того, исследования - это общая информация. Здесь не учитываются индивидуальные особенности, состояние здоровья. Другие исследования также показали, что высокий риск деменции связан как с злоупотреблением алкоголя, так и с его полным избеганием.

Как отмечают специалисты, чтобы поддерживать мозг, пожилым людям лучше:

  • вести активные образ жизни;
  • следить за питанием - оно должно быть сбалансированным;
  • следить за уровнем стресса;
  • регулярно проверять здоровье в медицинских центрах.

Поэтому употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, не следует считать надежным методом профилактики деменции.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Фестиваль нового российского кино откроет фильм от режиссера из Казани

Интересное в Казани

день назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

вызов мастера по тараканам

Новости Татарстана

день назад

Миколог КФУ назвал татарстанцам «грибные места» в республике

Новости Татарстана

день назад

Казанец на реке Волге поймал гигантского сома весом 90 кг

ремонт вентиляции в Казани

Новости Казани

день назад

Жители требуют закрыть хостел для мигрантов после нападения на 13-летнюю девочку

Новости Татарстана

день назад

10-летний ребенок на квадроцикле умер после ДТП в Новых Сокурах

Новости Татарстана

9 часов назад

Бывшую чиновницу Минсельхозпрода обвинили во взятничестве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах будут судить автоледи, которая насмерть сбила 3 детей
Лонгриды
2 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе в Заинском районе случилось смертельное ДТП

Новости Татарстана

5 часов назад

За полгода в Татарстане произошло три вспышки пищевых инфекций

Новости Татарстана

5 часов назад

Жители Советского района жалуются на антисанитарию в одном из кафе

Новости Казани

7 часов назад

Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции
3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

3 человека погибли после ДТП с участием Kia с грузовика Iveco в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

Минниханов потребовал провести проверки всех воздушных суден в республике

Новости Казани

8 часов назад

На озере Кабан пройдёт творческая лаборатория для сценаристов

Новости Казани

10 часов назад

Казанец утонул во время прогулки на яхте
«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
Новости Казани
день назад

«Ак Барс» заплатил «Адмиралу» за Янчевского 1000 рублей
В винт упавшего самолета в Татарстане 10 июля мог попасть квадрокоптер
Новости Татарстана
день назад

В винт упавшего самолета в Татарстане 10 июля мог попасть квадрокоптер