Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ученые назвали самую полезную крупу - гречка не годится ей в подмётки: избавит от запоров и сожжет жир

Открытие в области питания удивило многих: учен...

tvzvezda.ru

Подписаться в Telegram

Открытие в области питания удивило многих: ученые обнаружили крупу, которая по своим полезным свойствам превосходит даже знаменитую гречку. Она помогает справляться с запорами, ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира. Эта крупа — овсянка.

Овсянка: чемпион по полезным свойствам

Овес, известный своей универсальностью, получил заслуженное признание среди специалистов по питанию. Недавние исследования показали, что его регулярное употребление приносит неоспоримую пользу для здоровья:

  • Улучшает пищеварение. Высокое содержание клетчатки мягко очищает кишечник, устраняя запоры и улучшая перистальтику.
  • Способствует похудению. Овсянка создает длительное чувство сытости, предотвращая переедание, и активирует метаболизм, что помогает организму эффективнее сжигать жиры.
  • Снижает уровень холестерина. Бета-глюкан, содержащийся в овсе, снижает уровень «плохого» холестерина и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Богата витаминами и минералами. Овес содержит магний, калий, витамины группы B, которые укрепляют нервы, мышцы и общий иммунитет.

Почему овсянка лучше гречки?

Гречка действительно остается одним из лидеров здорового питания благодаря содержанию железа, белка и аминокислот. Однако по количеству клетчатки, полезных жиров и способности нормализовать работу желудочно-кишечного тракта овес значительно опережает.

Кроме того, овсянка легче усваивается организмом, что делает её идеальным выбором для людей с чувствительным пищеварением и тех, кто стремится к снижению веса.

Как употреблять овсянку для максимальной пользы?

Чтобы получить от овсянки максимум, важно правильно её готовить:

  • Используйте цельнозерновую овсянку. Она содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем быстрорастворимые аналоги.
  • Добавляйте полезные дополнения. Ягоды, орехи, семена чиа или льна сделают блюдо еще более питательным.
  • Избегайте сахара. Вместо него используйте натуральные подсластители, такие как мед или фрукты.

Овсянка — это не просто завтрак, а настоящий суперфуд, который заслуживает места на вашем столе. Она помогает улучшить здоровье, справиться с лишним весом и забыть о проблемах с пищеварением. Даже гречка, которую многие считают незаменимой, не может сравниться с этим универсальным продуктом.

Читайте также:

  1. Одна химия и ничего больше в красивой упаковке: названы марки кофе, которые лучше не покупать даже по скидке
  2. Удалить зуб за 2500 или вылечить кариес за 3500? Показываем крайне выгодные акции на стоматологию
  3. Овощ, который точно убивает почки: в Европе его больше не едят, а в России по-прежнему едят
  4. Декабрьская волна девальвации разорит россиян, как в старые 90-е
  5. Скидки 10% на обои: показываем трендовые дизайны сезона 2024-2025

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

какой запах не любят тараканы больше всего

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

монтаж молниезащиты в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах

Лонгриды

22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

Новости Татарстана

день назад

Под Казанью водитель легковушки погиб после столкновения с фурой
Лонгриды
2 дня назад

«В них много опасностей»: эксперты высказались, нужно ли запрещать соцсети детям до 14 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане И...

Новости Татарстана

28 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета